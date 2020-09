Irska kritična do sprejemanja zakona o notranjem trgu na Otoku

Dublin, 15. septembra - Irska je danes obsodila odločitev britanskih oblasti, da nadaljujejo s sprejemanjem predloga zakona o notranjem trgu, s katerim bi kršili sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Irski zunanji minister Simon Coveney je dejal, da to spodkopava trgovinske pogovore med Londonom in Brusljem, ki so v teku.