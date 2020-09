S kampanjo Pogum za sledenje je pogum za življenje do ozaveščanja o poznih posledicah zdravljenja raka

Ljubljana, 15. septembra - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo (L&L) je ob svetovnem dnevu ozaveščanja o limfomu pričelo kampanjo ozaveščanja o poznih posledicah zdravljenja raka. Zelo pomembno je, da morebitne pozne posledice čim prej odkrijemo in po potrebi zdravimo le s stalnim preventivnim sledenjem, so poudarili na novinarski konferenci združenja.