Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 15. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še naprej upajo, da bodo znanstveniki čim prej razvili cepivo proti covidu-19. To naj bi prineslo začetek konca pandemije te bolezni, ki je globalnemu gospodarstvu prizadejala najhujši udarec po drugi svetovni vojni.