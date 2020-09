Na novogoriškem območju letos prijeli že skoraj 300 migrantov

Nova Gorica, 15. septembra - Policisti Policijske uprave Nova Gorica so od začetka leta do prejšnjega tedna zaradi nedovoljenega prestopa meje s Hrvaško obravnavali 292 ilegalnih migrantov, ki so z javnimi prevoznimi sredstvi ali organiziranimi prevozi po prestopu meje skušali priti do Italije. Ob tem so jim italijanski varnostni organi v postopek vrnili 223 migrantov.