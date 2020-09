V Izoli odprli teden sredozemske obale

Izola, 15. septembra - V Izoli so danes tudi uradno odprli Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Letošnji teden bo zaradi covida-19 le delno potekal delno v živo, med letošnjimi vsebinski poudarki pa so ukrepi za oživitev turizma, načrtovanje zelene infrastrukture, razvoj strategije pametne specializacije in udejanjanje evropskega zelenega dogovora.