V New Yorku po koronskem premoru na ogled izbor slik Gerharda Richterja

New York, 16. septembra - Izbor slik v Dresdnu rojenega in v Kölnu živečega umetnika Gerharda Richterja bo v New Yorku ostal na ogled dlje, kot je bilo sprva načrtovano. Štiri slike iz serije Birkenau iz leta 2014 in še eno dodatno delo bodo do januarja prihodnje leto na ogled v Metropolitanskem muzeja v Centralnem parku, piše nemška tiskovna agencija dpa.