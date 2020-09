Ressmann: Celovška Posojilnica Bank je gospodarska hrbtenica koroških Slovencev

Ljubljana/Celovec, 25. septembra - Celovška Posojilnica Bank s svojimi sedmimi poslovalnicami je gospodarska hrbtenica koroških Slovencev. Deluje že skoraj 150 let in tudi v prihodnosti bo poskušala še naprej uspešno in regionalno delovati za "naše prebivalstvo", je v pogovoru za STA ob stoti obletnici koroškega plebiscita dejal poslovodja posojilnice Martin Ressmann.