Zdravstvena stroka na posvetu o spremembah cepilne zakonodaje zavrnila pomisleke dvomljivcev

Ljubljana, 15. septembra - Strokovnjaki javnega zdravja in imunologije so na današnjem posvetu o spremembah zakonodaje na področju cepljenja poudarili, da lahko le z vzdrževanjem dovolj visoke precepljenosti zagotovimo zdravje družbe. Zanikali so očitke, da ne spremljajo stranskih učinkov cepiv, ki pa so po njihovih navedbah zanemarljivi v primerjavi s prednostmi cepljenja.