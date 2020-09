Na hrvaških avtocestah v osmih mesecih 70 odstotkov lanskega prometa

Zagreb, 15. septembra - Na hrvaških avtocestah, s katerimi upravljata podjetji Hrvatske avtoceste (Hac) in Autocesta Reka-Zagreb (ARZ), so v prvih osmih mesecih letos našteli za 29 odstotkov manj vozil in pobrali za 31 odstotkov manj cestnine kot v enakem obdobju lani, so danes dejali za STA v Hacu. Podobne rezultate je beležila Jadrolinija.