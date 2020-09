Zaradi okužbe pri zaposleni v karanteni vsi s podružnične šole v Kotljah

Kotlje, 15. septembra - Zaradi potrjene okužbe pri eni od učiteljic iz podružnične osnovne šole Kotlje je od danes do konca tedna preventivno v karanteni vseh 76 učencev te šole in osem zaposlenih. Pouk bo potekal na daljavo, je za STA povedal ravnatelj matične Osnovne šole koroški jeklarji Aljaž Banko. Poudaril je, da so se za takšen ukrep odločili preventivno.