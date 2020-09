Na Hrvaškem začeli obnovo mostu na otok Krk

Zagreb, 15. septembra - Danes se začenjajo obsežna dela na 40 let starem mostu na otok Krk, so sporočili iz javnega podjetja Hrvatske avtoceste (Hac). Tekom obnove bo promet na mostu spremenjen, a v skladu z načrti med prazniki in v času osrednje turistične sezone ne bo oviran. Dela naj bi končali v dveh letih.