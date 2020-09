V Gorjah nesoglasja glede prodaje občinskega zemljišča na Zatrniku

Gorje, 15. septembra - Občina Gorje prodaja zemljišče ob gostišču Pr'Jagru na Zatrniku po skoraj še enkrat višji izklicni ceni od ocenjene vrednosti. To je razburilo tiste, ki imajo načrte z oživljanjem Zatrnika kot turističnega središča. Občinski svetniki so se zato v ponedeljek zbrali na izredni seji, kjer pa so potrdili nadaljevanje prodaje po obstoječi ceni.