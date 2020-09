Glasbe sveta tudi v novi sezoni po celinah z izbranimi glasbeniki

Ljubljana, 15. septembra - Cikel Glasbe sveta, ki ga pripravljajo v Cankarjevem domu, bo tudi v novi sezoni nadaljeval pot po različnih celinah. Vodja programa jazza in glasb sveta Bogdan Benigar je izbral najbolj aktualne stvaritve glasbenikov, ki se navdihujejo iz lokalne tradicije in so že desetletja vpeti v urbano življenje. Cikel se bo začel oktobra in končal maja 2021.