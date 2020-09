Odbojkarski prvenstvi močni kot že dolgo ne

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 16. septembra - Aktualni položaj v zvezi novim koronavirusom je zaslužen, da bosta letošnji državni odbojkarski prvenstvi močni in zanimivi kot že dolgo ne. Stabilen položaj najboljših slovenskih klubov je v ligo privabil nekatere slovenske reprezentante in tudi kakovostne igralce in igralke iz regije in širše, kar je jamstvo za kakovostne boje.