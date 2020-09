Hrvaška policija prijela 36-letnika zaradi požarov nedaleč od Splita

Zagreb, 15. septembra - Splitska policija je danes potrdila, da so prijeli 36-letnega hrvaškega državljana zaradi suma, da je minulo nedeljo podtaknil štiri požare na otoku Čiovo pri Trogirju nedaleč od Splita. V požarih je zgorelo več hektarjev borovega gozda. Gasilci so uspeli obraniti stanovanjske objekte, ki so jim požari grozili.