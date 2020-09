Na Kanarskih otokih pripor za tri osumljene hrvaške tihotapce kokaina

Zagreb/Las Palmas, 15. septembra - Španija je na Kanarskih otokih odredila pripor za tri hrvaške državljane, ki jih sumijo tihotapljenja 980 kilogramov kokaina. Trojico so prijeli prejšnji teden, potem ko so španski policisti v Atlantiku ustavili 15-metrsko jadrnico, na kateri so našli 980 zavojev mamil. Vrednost zaseženih mamil na trgu ocenjujejo na približno 40 milijonov evrov.