Kacin: Če ministrstvo ne bo poskrbelo za spremembe dela v zdravstvenih domovih, bo v to posegla vlada

Ljubljana, 15. septembra - Nedopustno je, da je tako težko priti do zdravnika, da te napoti na test. Tu so potrebne spremembe od danes na jutri, je danes poudaril vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Če ministrstvo za zdravje ne bo ukrepalo, bo direktorje zdravstvenih domov sklicala vlada, da se poskrbi za dostopnost do zdravnikov, je napovedal.