Ljubljanska borza dopoldne rahlo v zelenem

Ljubljana, 15. septembra - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so danes obrnjeni rahlo navzgor. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 porasel za 0,11 odstotka in se giblje okoli 845 točk. Obseg trgovanja je za zdaj skromen, z najvišjo rastjo, 1,20-odstotno, pa se lahko pohvalijo delnice Save Re. Vlagatelji najbolj povprašujejo po delnicah Krke, ki se cenijo.