Ukrepi za zajezitev epidemije tudi julija močno okrnili transport v državi

Ljubljana, 15. septembra - Pandemija covida-19 je močno zdesetkala promet v slovenskih pristaniščih. Julija so našteli 39 odstotkov manj ladij kot julija lani, med njimi ni bilo nobene ladje za križarjenje. Našteli so vsega šest potnikov, kar ni niti odstotek števila iz lanskega julija. Na brniškem letališču so statistiki izračunali 90-odstotni padec števila potnikov.