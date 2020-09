Zgodovinar Knight: Pravica do samoodločbe ni odgovor na etnična vprašanja ali težave

pogovarjala sta se Maja Lazar Jančič (STA) in Štefan Vospernik (APA)

London/Ljubljana, 25. septembra - Britanski zgodovinar Robert Knight je sto let po koroškem plebiscitu v video pogovoru za STA in avstrijsko tiskovno agencijo APA opozoril, da pravica do samoodločbe ni "odgovor na etnična vprašanja ali težave". Etničnih konfliktov po njegovem mnenju ni mogoče rešiti z določanjem meja ali referendumi.