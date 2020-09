Na razstavi Lučke Šparovec krajine z videzom lebdečih svetov

Ljubljana, 16. septembra - V Bežigrajski galeriji 1 bodo ob 10. uri odprli razstavo Lučke Šparovec Ljubezen je modra: Risbe, slike in objekti 2016-2018. Umetnica tokrat na ogled postavlja izbor risb, slik in objektov iz obdobja dveh let, v katerih združuje tako realistične kot fantastične krajine z videzom lebdečih svetov, so zapisali pri MGML.