Dvojna obletnica plodovitega ljudskega pisatelja Franceta Bevka

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 16. septembra - Pred 130 leti se je 17. septembra rodil pisatelj France Bevk, ki je umrl na svoj 80. rojstni dan leta 1970. Ob obletnicah enega najbolj plodovitih slovenskih avtorjev, ki je veliko pisal tudi za mlade, se bo zvrstilo več dogodkov, od bralne uprizoritve do okrogle mize in pohoda. Pri Mladinski knjigi so izdali album Od Pestrne do Čedermaca.