Poročilo: Pandemija globalni razvoj porinila nazaj za 20 let

New York, 15. septembra - Pandemija covida-19 je v le pol leta globalni razvoj na številnih področjih porinila nazaj za več kot 20 let, v novem poročilu ugotavlja Fundacija Billa in Melinde Gates. Ta izpostavlja zlasti nazadovanje na področju boja proti revščini, zmanjševanja neenakosti, pa tudi boja proti boleznim.