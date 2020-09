Z zmago Mickelsona na US Opnu lahko iz 45.000 dolarjev naredi 3,4 milijona

piše Žiga Bojc

New York, 15. septembra - Ljubiteljem golfa se od četrtka do nedelje obeta izjemna dogodivščina. Na enem od najtežjih igrišč na svetu, Winged Foot pri New Yorku, se bodo najboljši golfisti na svetu pomerili za drugo veliko lovoriko letos, odprto prvenstvo ZDA.