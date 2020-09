Zaradi covida-19 umrl obsojeni vojni zločinec Momčilo Krajišnik

Zagreb/Banjaluka, 15. septembra - Zaradi covida-19 je danes v bolnišnici v Banjaluki umrl obsojeni vojni zločinec in nekdanji prvi predsednik skupščine Republike srbske Momčilo Krajišnik, so potrdili v tamkajšnjem univerzitetnem kliničnem centru. Haaško sodišče je Krajšnika leta 2009 obsodilo na 20 let zapora zaradi vojnih zločinov v BiH.