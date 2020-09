Pričelo se je svetovno umetnostno tekmovanje o trdoživosti v času covida-19

Doha, 17. septembra - Katarska Fundacija za izobraževanje, znanost in skupnostni razvoj (QF) ter Katarski muzeji so začeli s svetovnim umetnostnim tekmovanjem, ki se osredotoča na trdoživost v času pandemije covida-19. K sodelovanju so povabili umetnike, ki naj prek digitalnega tekmovanja in spletne razstave prikažejo človeško trdoživost v času krize.