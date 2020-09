Računsko sodišče izreklo negativno mnenje Občini Črnomelj

Črnomelj, 15. septembra - Računsko sodišče je pri reviziji poslovanja v letu 2018 Občini Črnomelj izreklo negativno mnenje. Med drugim je ugotovilo nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in na pomanjkljivo objavo javnega razpisa na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.