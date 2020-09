Prekinil intervju, odšel na tribuno in obračunal z navijačem

Dresden, 15. septembra - Nemško športno javnost pretresa incident, ki se je zgodil po ponedeljkovi nogometni tekmi za tamkajšnji pokal med Dresdnom in HSV. Igralec Hamburga Toni Leistner je namreč med pogovorom za medije skočil na tribuno in fizično obračunal z navijačem domače ekipe. Varnostniki in drugi igralci so preprečili hujši incident.