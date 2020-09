Društvo Srebrna nit za podaljšanje javne razprave o zakonu o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 15. septembra - V Društvu Srebrna nit ocenjujejo, da je zakon o dolgotrajni oskrbi ponekod napisan nerazumljivo in dopušča različne interpretacije, dvome ter bojazni. Predlagajo, da se podaljša javna razprava in se organizira več posvetov ter okroglih miz, so sporočilo iz društva. Med drugim jih skrbi, da zakon dopušča možnost za privatizacijo dolgotrajne oskrbe.