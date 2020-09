Zvezde po podaljšku v finale Stanleyjevega pokala

Edmonton, 15. septembra - Hokejisti Dallas Stars so pripravili presenečenje in si prvič po letu 2000 priigrali finale tekmovanja za Stanleyjev pokal. V finalu zahodne konference proti Vegas Golden Knights so peto tekmo po podaljšku dobili s 3:2 in se v boju na štiri zmage s 4:1 prebili v veliki finale severnoameriške lige NHL. Junak večera je bil Denis Gurjanov.