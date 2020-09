Trump zagotovil, da se bo ozračje planeta kmalu shladilo

Sacramento, 15. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek obiskal Kalifornijo, ki so jo letos močno prizadeli požari v naravi. V pogovoru z guvernerjem in predstavniki države je zavrnil trditve znanstvenikov, da so za vse hujše požare krive podnebne spremembe, ter zagotovil, da se bo podnebje kmalu shladilo.