Newyorške borze zaključile v zelenem

New York, 14. septembra - Prvi trgovalni dan v tednu so glavni indeksi na Wall Streetu sklenili v zelenem območju. Na to je po oceni borznih analitikov vplival optimizem z azijskih borz, povezan z razvojem cepiva proti covidu-19. Tehnološki indeks Nashaq je tako prvič po petih zaporednih dnevih s padci zaključil v zelenem, in sicer pri 11.056,65 točke.