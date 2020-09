V Švici začetek sojenja proti Al-Khelaifiju in Valckeju

Bellinzona, 14. septembra - Na sodišču v Bellinzoni v Švici se je začelo sojenje predsedniku francoskega nogometnega velikana Parisa St. Germaina Nasserju Al-Khelaifiju in nekdanjemu generalnemu sekretarju Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Jeromu Valckeju. Dvojici zaradi obtožb o korupciji pri dodelitvi televizijskih pravic za svetovno prvenstvo grozi do pet let zapora.