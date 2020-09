Vrh koalicije o proračunu in demografskem skladu

Brdo pri Kranju, 15. septembra - Vladna ekipa in koalicijski poslanci bodo danes na Brdu pri Kranju razpravljali o proračunu za prihodnji dve leti. Tega mora vlada najpozneje do 1. oktobra poslati v DZ, kjer se poslanci prav zdaj ukvarjajo z rebalansom proračuna za letos. Med pomembnejšimi temami srečanja bodo še demografski sklad in zagotovo tudi ukrepi zaradi epidemije.