EU Kitajski: Naložbeni sporazum do konca leta mogoč, a dela še veliko

Bruselj, 14. septembra - Voditelji osrednjih institucij EU so danes po virtualnem srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom izpostavili, da je naložbeni sporazum mogoče skleniti do konca leta, a ob tem opozorili, da je dela še veliko, zlasti ko gre za zagotovitev dostopa evropskih podjetij do kitajskega trga in trajnostnega razvoja.