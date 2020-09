Iz BiH poročajo o sumljivih primerih glede novega koronavirusa

Sarajevo/Beograd/Skopje, 14. septembra - V BiH so danes potrdili 168 novih okužb z novim koronavirusom, hkrati poročajo o dveh sumljivih primerih iz bolnišnice v Tuzli. V Srbiji so ob napovedih, da bodo poostrili nadzor ob vrnitvah iz tujine, potrdili najmanj novih okužb od začetka junija. Iz Severne Makedonije poročajo o 37 novih okužbah in štirih smrti zaradi covida-19.