V Nemčiji razburja primer ženske s covidom-19, ki je hodila po barih

Berlin, 14. septembra - V Nemčiji razburja primer ženske, ki naj bi imela simptome covida-19 in je kljub temu hodila ven po različnih barih in lokalih v letovišču Garmisch-Partenkirchen. Ministrski predsednik Bavarske Markus Söder je pozval k ukrepanju in morebitnem kaznovanju ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.