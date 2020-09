Matej Sternen, slikar ženske figure

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 19. septembra - V nedeljo bo minilo 150 let od rojstva slikarja Mateja Sternena. Bil je risar, restavrator, grafik in pedagog, predvsem pa tehnično odlično izurjen slikar. Med slovenskimi impresionisti je edini dokončal akademijo, in to na Dunaju. Uveljavil se je kot slikar ženske figure, v njegovem opusu prevladujejo akti, portreti in vedute.