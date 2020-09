Iz Zaloga odpeljali vse odpadke po požaru v Ekosistemih

Ljubljana, 14. septembra - Iz Zaloga pri Straži na Dolenjskem so več kot tri leta po požaru v družbi Ekosistemi odstranili vse odpadke. Izvajalec, krški Kostak, jih je odpeljal 8700 ton, stroške v višini 1,8 milijona evrov pa bo kril državni proračun, so sporočil iz inšpektorata za okolje in prostor.