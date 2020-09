V Pivki zaradi okužb s koronavirusom začasno prepovedali uporabo športnih objektov ter kulturne in športne prireditve

Postojna, 14. septembra - Občinski štab Civilne zaščite v Pivki je zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v občini sprejel ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Za deset dni so prepovedali uporabo vseh zaprtih športnih objektov ter kulturne in športne prireditve v zaprtih prostorih. Občane pa so še pozvali, naj preložijo vsa načrtovana praznovanja.