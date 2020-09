Po celotni zagorski občini v čast Rogliču izobesili rumene zastavice

Zagorje ob Savi, 14. septembra - Po celotni zagorski občini so v čast kolesarju Primožu Rogliču, ki je častni občan občine Zagorje ob Savi, izobesili okoli 80 rumenih zastavic. S to simbolično gesto je občina izrazila podporo nosilcu rumene majice na dirki po Franciji, so danes sporočili z zagorske občine.