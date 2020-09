NZS sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč klubom

Brdo pri Kranju, 14. septembra - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na zadnji seji izvršnega odbora NZS sprejela nov sveženj pomoči nogometnim klubom, ki so se v času epidemije novega koronavirusa znašli v zahtevnem organizacijskem in finančnem položaju. NZS je tokrat klubom namenila skoraj 350.000 evrov, skupaj pa že dobrih 753.000, so sporočili z zveze.