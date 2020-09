Policisti v soboto ustavili več vozil s tujci, ki so nelegalno prečkali državno mejo

Koper/Novo mesto, 14. septembra - Policisti so v soboto obravnavali več primerov nezakonitega prečkanja meje. Med drugim so prestregli dve vozili, v katerih so državljani Italije prevažali več tujcev, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Tujce je nezakonito in brez vozniškega dovoljenja prevažal tudi 17-letnik z območja Grosuplja, poročajo s Policijske uprave Koper.