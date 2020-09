Velenje, 14. septembra - V Velenju se začenja praznični teden, saj bo 20. septembra minilo že 61 let od slavnostnega odprtja novega mestnega središča. V torek bo tako velenjska občina na mestnem otroškem igrišču pripravila sprejema za novorojence in prvošolce, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku pa bo v četrtek na Titovem trgu, so danes sporočili z velenjske občine.