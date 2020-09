Ljubljanski AM Plastics epidemijo izkoristil za širitev poslovanja

Ljubljana, 15. septembra - V ljubljanskem podjetju AM Plastics, ki se ukvarja z brizganjem plastike, izdelavo orodij in 3D-tiskom, so že pred izbruhom covida-19 razmišljali o možnostih širitve poslovanja. Epidemija jih je spodbudila v proizvodnjo razkužil in prodajo zaščitnih vizirjev, povpraševanje pa je po njihovih besedah nad pričakovanji.