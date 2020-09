Fotografska razstava o življenju Britancev v času koronavirusa

London, 15. septembra - V londonski Nacionalni galeriji portretov bodo na ogled postavili izbor stotih fotografij, ki so jih poslali Britanci in prikazujejo njihova življenja med epidemijo koronavirusa. Zgodovinarji prihodnosti bodo tako videli stare starše, ki prek plastičnega pregrinjala objemajo vnuke, na spletu predvajane pogrebe in izmučene zdravstvene delavce.