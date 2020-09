Koprčani sporočajo, da bodo vztrajali

Koper, 14. septembra - Košarkarski klub Koper Primorska, zadnji uradni državni prvak, trikratni zmagovalec pokala Spar, zmagovalec zadnjih dveh tekem superpokala Slovenije in član lige Aba 1, bo nadaljeval delovanje. To pomeni, da bo nastopal v vseh tekmovanjih, kot si je začrtal pred sezono, so danes sporočili iz kluba, ki se je znašel v finančnih težavah.