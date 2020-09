V Philadelphii na dražbo list iz Gutenbergove Biblije

Philadelphia, 14. septembra - Avkcijska hiša Freeman's za 23. september v Philadelphii napoveduje tematsko dražbo, ki so jo naslovili Ritual in kultura. Ponudili bodo predmete iz Afrike, Azije, Evrope in obeh Amerik iz različnih obdobij. Med njimi bo list iz Gutenbergove Biblije, piše spletni portal Art Daily.