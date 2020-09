Avstrijka vozila po avtocesti brez vinjete, nato še v nasprotno smer

Maribor, 14. septembra - Cestninski nadzorniki so v nedeljo popoldne na podravski avtocesti pri Zaklu ustavili 64-letno državljanko Avstrije, ker na avtomobilu ni imela vinjete. Po postopku je voznica zavila v napačno smer avtoceste in vozila proti Mariboru. Policisti so jo uspeli ustaviti pri bencinskem servisu v Podlehniku, so sporočili s Policijske uprave Maribor.