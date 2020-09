Iz vrtca ukradli sladkarije, iz slaščičarne pijače

Novo mesto, 14. septembra - V soboto zvečer so vlomili v vrtec v novomeškem Brezju. Vlomilci so odnesli nekaj sladkarij, čistil in nakita ročne izdelave, vrednih okoli dvesto evrov, so sporočili z novomeške policijske uprave. V noči na soboto pa so v vlomili v slaščičarno na Glavnem trgu v Novem mestu in ukradli nekaj pijače in menjalni denar.